Mihajlovic bolognese, proposta la cittadinanza onoraria per il tecnico

Il giorno dopo Bologna-Milan, il consiglio comunale della città di Bologna potrebbe votare il “sì” al conferimento della cittadinanza onoraria a Sinisa Mihajlovic. L’idea è stata proposta da Gian Marco De Biase, capogruppo dei civici “Bologna Insieme”. La proposta ha già incassato l’appoggio del sindaco Merola e dell’assessore allo sport Matteo Lepore. La vicenda e le dichiarazioni del tecnico rossoblu non sono passate inosservate in Consiglio Comunale.

Lunedì prossimo ci sarà la votazione di tutti i gruppi politici e al momento non sembra esserci alcun dissenso. In caso di voto positivo, tutto passerà in mano alla giunta Merola che ha già fatto sapere di voler appoggiare l’idea. In seguito si sceglierà il giorno della cerimonia. Presto Bologna potrebbe avere un cittadino in più. Nel frattempo a Sinisa è stato conferito anche il Premio Coraggio, prima edizione, istituito dalla Fondazione Quarto Potere e dal quotidiano torinese CronacaQui. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.