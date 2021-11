Il commento di Sinisa Mihajlovic

“Bologna mi ha trattato come un figlio e considerando quello che è successo sembra la trama di un film - la chiosa di Sinisa a questo splendido pomeriggio - Credo di essere il primo sportivo a ricevere questo tipo di onorificenza. Cosa c’è di mio? Sono me stesso, sono uno zingaro, mi trovo bene dappertutto ma Bologna rimarrà per sempre nel mio cuore. Abbiamo fatto grandi cose assieme, la gente di Bologna è educata e civile, molto servizievole, assomiglia al mio paese. I serbi nel fondo del cuore sono un po’ come i bolognesi".