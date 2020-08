Mihajlovic: “Bilancio positivo. Mercato? Cerchiamo una prima punta”

Tempo di bilanci per Sinisa Mihajlovic che dopo il pareggio con il Torino si è concesso alle domande di Sky. Il tecnico serbo ha parlato non solo del campionato ma anche di quelle che saranno le sue richieste sul mercato. Si parte da un bilancio:

“E’ positivo, la squadra non ha avuto allenatore per cinque mesi, poi c’è stato lockdown, ma abbiamo migliorato i punti dell’anno scorso – ha affermato – Si poteva fare peggio e forse era più facile. I ragazzi sono stati bravi per tutto quello che abbiamo passato. A livello personale? Sono contento perché sto bene, ho recuperato e gli esami vanno bene. Più di questo non potevo desiderare dopo nove mesi”.