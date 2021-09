Mihajlovic attacca: “Partita rovinata dall’arbitro”

Le parole di Sinisa Mihajlovic

Poche parole ma tutte dirette a Fourneau per Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa dopo il due a due contro il Genoa. Nel mirino del tecnico serbo il rigore concesso agli ospiti in zona novantesimo con Bonifazi che prima di entrare in contatto con Kallon viene sbilanciato da Behrami. Sembra fallo, ma il Var è rimasto silente e Fourneau ha confermato il rigore. La decisione ha mandato su tutte le furie Mihajovic che qualche minuto dopo è stato espulso: