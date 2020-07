Mihajlovic: “Andiamo in crisi emotiva, ma sono contento del risultato”

Punta tutto sulla mentalità Sinisa Mihajlovic nell’analisi di Bologna-Lecce 3-2, partita pazza che ha visto i rossoblù andare avanti di due gol e rischiare di perdere prima di vincere nel finale con Barrow.

“Ci siamo creati difficoltà da soli – ha affermato Mihajlovic – Il primo tempo doveva finire quattro a zero, dopo ci siamo seduti pensando di gestire la partita e alla fine abbiamo rischiato di perderla. E’ il nostro punto debole, andiamo in crisi emotiva. Per fortuna alla fine l’abbiamo portata a casa nonostante avessimo Krejci infortunato, che tra l’altro ha salvato un gol. Sicuramente non mi fa piacere prendere gol e non chiudere le partite, ma i ragazzi hanno dato sempre il massimo”.