Mihajlovic: “Anche oggi giocato meglio, ma perso. Il lavoro alla fine pagherà”

Il commento di Sinisa Mihajlovic al termine della partita persa dal Bologna per 2-1 contro la Lazio:

“È la 3ª partita che giochiamo meglio e creiamo di più dei nostri avversari, ma alla fine perdiamo. Mi dispiace per i ragazzi perchè danno il massimo, ma evidentemente non basta. Questa è la strada giusta, continuiamo così. Sarei preoccupato di più se avessimo giocato male in queste partite, non dobbiamo perdere la fiducia. Continuiamo così e i risultati arriveranno”.