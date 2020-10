Mihajlovic: “Anche oggi abbiamo dominato. Periodo difficile. Su San Luca…”

Sinisa Mihajlovic, al termine della vittoria per 3-2 del Bologna sul Cagliari, è intervenuto a Solo Calcio per commentare la prestazione dei suoi ragazzi:

“Quando vinci va tutto bene, oggi è stato più importante perchè avevamo 7 assenze. Abbiamo sempre fatto meglio dei nostri avversari e non si sa perchè nelle scorse partite non siano arrivati punti. Oggi ho chiesto ai miei ragazzi più comunicazione e più aiuto. Li volevo più concentrati sui compiti da fare e che avessero più rabbia e voglia. Oggi ho visto personalità che in passato è mancata. Abbiamo dominato come le scorse, perciò complimenti ai ragazzi”.