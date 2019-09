Mihajlovic all’intervallo: “Rimettetevi a giocare a calcio”

Il Bologna ha rimontato il Brescia dopo esser andato nello spogliatoio sotto 3-1, vincendo poi 3-4 nel finale. I rossoblu sono rientrati in campo con un’altra voglia e mentalità, aiutati anche dalla sciocchezza commessa da Dessena ad inizio ripresa. Decisivo è stato l’intervallo, con De Leo che ha riportato testualmente ai ragazzi le parole di Sinisa Mihajlovic, con cui il collaboratore è stato al telefono per pochi istanti.

Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, Mihajlovic avrebbe ordinato ai suoi di “rimettersi a giocare a calcio, di fare ciò che sanno fare senza ansie”. Il tecnico ha cercato di mettere tutta la sua grinta ed il suo animo in quelle poche frasi: come ha poi ammesso De Leo nella conferenza stampa postpartita, al serbo non interessava prendere un altro gol ma l’importante era cercare di farne uno in più del Brescia per poi vincere la partita. Alla fine i rossoblu ce l’hanno fatta e, durante il viaggio di ritorno in pullman, hanno deciso di fermarsi al Sant’Orsola: un’idea nata per caso, che – grazie all’aiuto della moglie del mister e di un’infermiera, ha fatto breccia nel cuore di Sinisa, attirando l’attenzione di tutti.