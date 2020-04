Mihajlovic ai tifosi del Bologna: “Vi voglio bene”

Non vede l’ora di tornare, non vede l’ora di allenare e tornare in campo.

Sinisa Mihajlovic è una specie di leone in gabbia in attesa che si possa tornare alla normalità, ma non dimentica certo la sua Bologna. Nel salotto di Sky Sport, dove il protagonista è stato Cesare Cremonini, il tecnico rossoblù ha mandato un piccolo video messaggio di saluti: “Voglio salutare tutti i tifosi del Bologna, vi voglio bene. Attendo la ripresa, appena si potrà tornare sarò di nuovo lì”, e a Cremonini “E’ un grande cantante, uno dei miei preferiti. Sono contento tifi Bologna”.