Mihajlovic ai mille tifosi rossoblù: “Vi voglio bene”

Il tecnico si è unito al corteo per il compleanno del Bologna

L'allenatore serbo del Bologna ha ricevuto prima il tributo dei suoi ex tifosi, con saluto e inchino poco prima del via del match, poi ha dominato la gara dal punto di vista tattico contro Sarri e infine si è unito al corteo dei tifosi rossoblù per festeggiare i 112 anni del Bologna. Dopo la partita la sfilata è iniziata da Piazza VIII agosto per giungere sotto la targa celebrativa del Bfc dove il club venne fondato nel 1909. Alla festa si è unito Sinisa che ha parlato al megafono alla folla: "Vi voglio bene – le parole di Miha - Spero di riavervi presto allo stadio perché senza di voi facciamo più fatica. Vi ringrazio per la vicinanza, siete sempre al nostro sostegno e anche oggi non ci avete fischiato ma sostenuto".