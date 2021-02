Mihajlovic: “Affronteremo la Lazio con la nostra mentalità. Errori Var? Non c’è malafede”

Giornata di vigilia a Casteldebole per Sinisa Mihajlovic, grande ex della sfida di domani al Dall’Ara tra Bologna e Lazio. Il Bologna cerca il primo scalpo stagionale contro una big, ma dovrà farlo probabilmente senza Takehiro Tomiyasu. Mihajlovic affronterà comunque i biancocelesti con la giusta e dovuta mentalità.

Lazio reduce dalla batosta in Champions, che avversario si aspetta?

“Ognuno farà la propria partita, noi non cambieremo la nostra mentalità e neanche loro. Sarà una partita aperta. Vediamo che succede”.

Dopo il Benevento ti eri lamentato di qualche allenamento sotto ritmo, poi la reazione con il Sassuolo. Come hai visto la squadra in settimana?

“L’ho vista bene, ma c’è ancora un ultimo allenamento e spero che non lo sbaglino. Bigon prima del Benevento mi disse ‘non sbaglieremo atteggiamento dopo una settimana così’, io ho risposto ‘nel calcio non si sa mai’ e infatti…E’ tutto da scoprire”.