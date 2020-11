Mihajlovic: “Abbiamo seminato bene, ora raccogliamo. Sono arrabbiato per…”

Soddisfatto per la prestazione e per il risultato Sinisa Mihajlovic. Il suo Bologna ha espugnato Marassi 1-2 in rimonta, anche se al tecnico serbo non è piaciuta la gestione del vantaggio. La sua analisi a Sky:

“Io sono sempre stato sereno e continuo a esserlo – ha affermato – Abbiamo gli stessi punti dell’anno scorso, pur con un calendario molto più difficile. Abbiamo già affrontato quattro delle prime otto e credo che stiamo facendo meglio dell’anno scorso. Penso che la semina sia stata buona e ora si tratta di raccogliere. Siamo stati bravi a reagire allo svantaggio e penso che la vittoria sia meritata”.