Mihajlovic: “Abbiamo segnato troppo presto, non siamo capaci di gestire”

Rammaricato Sinisa Mihajlovic per il pareggio per 1-1 con il Benevento. Il tecnico serbo ha criticato la prestazione della squadra, imprecisa, compassata, lenta, puntando anche il dito su una settimana di allenamenti non esattamente come lui vorrebbe vedere. Un mezzo passo falso nel processo di crescita, il Bologna resta impantanato nel freddo:

“Non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, la partita è stata fatta peggio di altre volte ma queste partite le dobbiamo vincere – ha affermato – Abbiamo preso un gol dei nostri come solito e mi rode non aver fatto la nostra prestazione, dobbiamo fare meglio. Forse abbiamo fatto gol troppo presto e alla fine era meglio prenderlo prima, così avremmo cominciato a giocare. Non siamo capaci di gestire il risultato”.