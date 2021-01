Mihajlovic: “Abbiamo fatto bene, ma non abbiamo osato”

Un buon Bologna non riesce a portare a casa punti da Torino e all’Allianz Stadium finisce 2-0 per la Juventus. Al termine della partita è intervenuto Sinisa Mihajlovic per commentare la prestazione dei suoi ragazzi. Ecco le sue parole:

“La Juventus ha vinto meritatamente, abbiamo preso gol evitabili, ma loro sono stati bravi. Abbiamo fatto bene, ma non abbiamo osato, poi nel secondo tempo abbiamo fatto di più e nel nostro momento migliore è arrivato il gol del 2-0 e dopo è diventato più difficile”.