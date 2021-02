Il Bologna vince meritatamente per 2-0 contro la Lazio che non riesce a riscattare la batosta in Champions League. Al termine della partita è intervenuto Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa, queste le sue parole:

“Oggi abbiamo fatto bene, altrimenti non avremmo vinto. Abbiamo difeso bene e giocato una buona partita, anche se qualche ripartenza poteva essere fatta meglio. Comunque complessivamente bene e sono contento”.