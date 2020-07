Mihajlovic: “Abbiamo dominato, il loro gol era in fuorigioco”

Soddisfatto per la prestazione ma non per il risultato, Sinisa Mihajlovic ha ritrovato il gioco del suo Bologna: peccato per quel gol subito ad inizio ripresa che ha condannato i rossoblù al pareggio. Il commento del tecnico serbo a Sky:

“Abbiamo dominato durante tutta la partita, peccato non aver vinto – ha affermato – Siamo stati superiori su tutto e anche se loro sono una ottima squadra abbiamo comandato. I ragazzi hanno fatto bene, ci è mancata concretezza. Abbiamo tirato otto volte da dentro l’area ma non è arrivato il gol. Oggi comunque abbiamo fatto molto meglio rispetto alle precedenti due partite”.