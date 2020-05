Mihajlovic a bordo campo per seguire l’allenamento

Non ha corso a bordo campo ieri Sinisa Mihajlovic.

Il tecnico serbo si è presentato al Niccolò Galli in borghese, armato della sua coppola e della mascherina di protezione su naso e bocca, per assistere da bordo campo al lavoro dei suoi ragazzi che in questi giorni hanno anche ricominciato ad assaporare il contatto con il pallone. Mihajlovic ha inoltre ritrovato tutto il suo staff, partendo da De Leo, uno degli ultimi a rientrare, passando per il fido Miroslav Tanjga e concludendo con Baldi, Raimondi e Lamberti. Si pianifica, come normale che sia, il lavoro in caso di ripartenza della Serie A.