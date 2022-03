Mihajlovic: “A Bologna sto bene e voglio il meglio. Saputo? Ci confronteremo”

Bologna in cerca di riscatto dopo la sconfitta di misura di Firenze. Di fronte, al Dall'Ara , ci sarà l' Atalanta reduce dalla vittoria contro il Bayern Leverkusen in Europa League. Ecco le parole di Sinisa Mihajlovic alla vigilia del match:

"Non ancora perché abbiamo dovuto preparare la partita e sarà una cosa successiva. Confrontarsi è una cosa puramente normale. Io, come ho già detto diverse volte, sono contento di stare a Bologna ma non perché si sta bene o guadagno bene ma perché voglio il meglio per la squadra e sono ambizioso".