Mihajlovic: “Meritavamo di vincere. Mercato? Se ci sarà la possibilità…”

Soddisfatto per la prestazione Sinisa Mihajlovic, peccato che al suo Bologna sia mancata la stoccata in zona gol per espugnare Firenze. Meglio il Bologna della Fiorentina ma il risultato è zero a zero:

“Ai punti avremmo dovuto vincere per il conto delle occasioni create, poi quando non si riesce è comunque importante non perdere. Abbiamo tenuto molto il pallino del gioco senza rischiare troppo, oggi va bene così, dal punto di vista difensivo sono tanto soddisfatto”.