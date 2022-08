Mihajlovic: “Col Milan serve lucidità. Zirkzee? Giocatore forte”

Dopo un pareggio e una sconfitta, ma con un mercato che sta accelerando, il Bologna affronta domani a San Siro il Milan. Partita complicata, contro i campioni d'Italia, senza Orsolini squalificato e Moro, che deve scontare un turno per una espulsione in Russia, che anticipa un altro match delicato con la Salernitana al Dall'Ara. Il pensiero di Siniša Mihajlović :

"Abbiamo preso dieci gialli e due rossi in due partite, non va bene - l'avvertimento di Sinisa - Ci sono ammonizioni funzionali e altre no, dobbiamo imparare a gestirci. Anche io ero fumantino e sbagliavo, ma da una certa età in avanti mi sono promesso di non cadere nelle provocazioni rimanendo concentrato su ciò che dovevo fare. Domani ci saranno 60mila persone e dovremo rimanere lucidi".