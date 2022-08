Mihajlovic: “Ci serve una miglior gestione emotiva. Orsolini? Può giocare”

di Manuel Minguzzi

Redazione TuttoBolognaWeb

Gestione emotiva — Dopo l'inopinata sconfitta di Roma con la Lazio, il Bologna debutta al Dall'Ara domani contro l'Hellas Verona di Cioffi, altra squadra in difficoltà dopo le nove reti subite nelle prime due partite ufficiali. In conferenza stampa il tecnico Siniša Mihajlović ha chiesto alla squadra di gestire meglio le proprie emozioni in gara:

"In settimana ci siamo confrontati su ciò che è successo a Roma - le sue parole - La nostra gestione emotiva deve essere migliore, gli eventi vanno gestiti e non subiti. Abbiamo preso 5 gialli e un rosso con falli non utili al nostro gioco. Dobbiamo fare meglio, non dobbiamo farci male da soli e questa partita ci servirà da scuola. Mi metto anche io tra i responsabili, forse ho sbagliato con i cambi".

Attenzione al Verona — Siniša Mihajlović non si fida del Verona. Domani arriva una squadra forte e che può reagire dopo i nove gol subiti nelle prime due partite: "Domani dobbiamo avere una migliore gestione emotiva ed essere aggressivi, ma facendo attenzione alle ammonizioni. Affrontiamo una buona squadra e non illudiamoci dei 9 gol presi in due partite. Resta un Verona forte

Emergenza difesa — Per Sinisa anche una emergenza dietro. Soumaoro è squalificato, Lucumì non è disponibile e per Sosa è ancora presto: "Lykogiannis e De Silvestri? Possono giocare entrambi dietro - la conferma di Sinisa - Siamo un po' in difficoltà e vedremo che soluzioni adottare".

Ritardi Orso e Bonifazi — Si arriva poi al tema del ritardo prima di Lazio-Bologna di Orsolini e Bonifazi. Il commento di Mihajlovic: "Non porto mai rancore - ha affermato Sinisa - Non volevo ritardi, per Orso è stata la prima volta, per Bonifazi no e ho dovuto prendere una decisione. Ora arrivano tutti in orario e non ho problemi. Orso ha la possibilità di giocare. Bonifazi inserito a Roma? Non avevo alternative, se avessi avuto un altro centrale avrei fatto scelte diverse".

Mercato — Sinisa sta già allenando due rinforzi, Lucumì e Sosa, ma si aspetta altri miglioramenti da qui a fine mercato: "Lucumì mi ha fatto una ottima impressione, somiglia a Tomiyasu e Theate, ci metterà poco ad ambientarsi. Sosa è più giovane di quattro anni e servirà tempo. Ancora innesti? Non prenderemo tanto per prendere, vogliamo migliorare ed essere competitivi e cercheremo qualcuno che possa darci una mano. Tutti gli allenatori vorrebbero avere la squadra completa il prima possibile ma quest'anno il mercato va così per tutti, non solo per il Bologna".