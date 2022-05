Mihajlovic: “Vogliamo finire bene. Futuro? Non dipende solo da me”

"Per prima cosa voglio ringraziare tutti coloro che lavorano nel Bologna - il ringraziamento di Sinisa - Parlo soprattutto di chi lavora dietro le quinte, grazie a loro possiamo fare il nostro meglio. Grazie anche ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto nonostante la partita schifosa giocata domenica. Sconfitte? Non mi aspettavo due partite così, la squadra dopo Venezia ha spento l'interruttore e non mi piace. Vedere la squadra che non combatte è la cosa peggiore per me, cerco sempre di trasmettere la mia filosofia e gli stimoli non si comprano al supermercato. Domani sarà una partita difficile ma ho chiesto di finire bene la stagione".