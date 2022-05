Mihajlovic: “Domani sarà bello tornare. Partita importante? Quella con l’Inter…”

"Mi siete mancati? Sì, siete un male necessario - scherza Mihajlovic con i giornalisti - Ritornare alla normalità è importante e domani sarò a Venezia. Che Bologna ho trovato? Da quando sono stato ricoverato il sogno era ritornare in panchina. Dopo un mese essere tornato in campo è stato bellissimo. La salute ti fa godere la vita ma la malattia te ne fa comprendere il significato. Bisogna vivere minuto per minuto e non dare nulla per scontato. Stavolta è stato più pesante mentalmente perché col Covid ci sono regole stringenti, di fatto ho visto solo mia moglie per un paio di ore. Colgo l'occasione per ringraziare tutto il Bologna e i medici che mi hanno curato".