Mihajlovic: “Vietato sbagliare atteggiamento. Futuro? Sto bene qua”

"Io guardo sempre al lato positivo delle cose, e confermo anche oggi dopo la vittoria con lo Spezia - le sue parole - Siamo a due punti dal nostro obiettivo, rimaniamo positivi anche se sappiamo di andare a giocare in un campo difficile. I tifosi sono passionali, la costiera è fantastica, c'è il sole, bel clima, poi Sabatini ha fatto un ottimo lavoro. A me piace la gente del sud e spero riescano nel loro miracolo cominciando a vincere tutte le partite tranne quella di domani. Loro si giocheranno la vita come successo a noi tre anni fa, quindi faranno di tutto per portare a casa il risultato, ci saranno 30mila persone e non siamo abituati ad ambienti caldi a causa della pandemia. Noi dovremo farci trovare pronti lavorando su noi stessi, serve calma, siamo più forti ma non dobbiamo sbagliare l'atteggiamento".