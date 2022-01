Mihajlovic: “Verona in fiducia, sarà tosta. Falcinelli? Grande professionista”

Il Bologna torna subito in campo per l'anticipo della ventitreesima giornata. I rossoblù affronteranno il Verona che nell'ultimo turno ha vinto in trasferta contro il Sassuolo . Ecco le parole di Sinisa Mihajlovic nella conferenza stampa pre partita.

"Ci sono diversi giocatori a rischio, vediamo con l'ultimo allenamento. Oggi deciderò chi portare. Lo scenario dall'ultima partita di campionato non è cambiato. Non abbiamo più positivi, ma comunque le difficoltà rimangono. Con il Covid non sai quando un giocatore sarà pienamente recuperato. Faccio l'esempio di Barrow che una volta guarita faceva comunque fatica a respirare. Non perdiamo fiducia e cerchiamo di fare il massimo con quello che abbiamo a disposizione. Come diceva Viola nella scorsa conferenza, speriamo di vedere l'arcobaleno alla fine. Dopo ci sarà la sosta e speriamo di recuperare tutti i giocatori fisicamente e mentalmente. Domani sarà una partita tosta, dovremo stringere i denti e dare il massimo. In generale comunque non accetterò più le cose mezzo e mezzo dai giocatori, voglio solo quelli al 100%".