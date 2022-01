Mihajlovic: “Il Covid non sia alibi, domani faremo una grande prestazione”

"Il nostro è un gruppo positivo ma che diventasse virale non lo pensavo - scherza Mihajlovic - Parlando seriamente, la vita si vive nonostante i problemi, si vive come si esce dai problemi e quindi serve equilibrio mentale e fisico. Abbiamo otto positivi, poi gli infortunati e la Coppa d'Africa, arriviamo a 12 giocatori fuori. In questi giorni sono l'allenatore più pagato al mondo, alleno la Primavera - fa ancora battute il tecnico - Abbiamo preparato la partita anche se non è facile, però dobbiamo adattarci e domani saremo in undici in campo come l'Inter. Non ci sono scuse o alibi, sono convinto che chi giocherà farà bene".