Mihajlovic: “Per domani sono fiducioso. Juve? E’ una diretta concorrente”

"Veniamo da due risultati negativi, chi pensava che il nostro campionato fosse una linea retta si sbagliava. Ci sono alti e bassi. Tenere la fiducia e l’autostima alta è segno di grande maturità. Prima della Roma parlavo di serbatoio emozionale è da lì che dobbiamo tirare fuori l’entusiasmo per ritrovare l’equilibrio. In passato l’obiettivo era la salvezza, ora è quello di stare nella classifica di sinistra. Ora che il livello si è alzato sappiamo che giocare a cento all’ora non ci basta e per questo motivo dobbiamo alzare tutti i livelli. Tutto dipende dalla testa e dalla volontà, non è una questione di potere ma di volere. Bisogna voltarsi e guardare dove eravamo e quanto questo gruppo in 4 anni è cresciuto. Mi conoscete e sapete che farò di tutto per arrivare al nostro obiettivo e sono sicuro che lo raggiungeremo. Domani ci sarà la Juve che è una nostra diretta concorrente, sappiamo che andare a centro all'ora non ci basterà, ma comunque sono fiducioso".