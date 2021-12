Mihajlovic: “La squadra ha lavorato bene, sono fiducioso. Arnautovic? C’è”

"Il Toro ha una rosa competitiva, forse superiore alla nostra. Ma siamo lì - le sue parole - In ogni campionato c'è una sorpresa e non credo che tutte le prime sette andranno in Europa, poi c'è la Fiorentina, forse la più attrezzata di tutte, a centrocampo ne giocavano tre e quattro li avevano in panchina, dopo tra Sassuolo, noi e il Torino siamo più o meno uguali"