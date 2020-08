Mihajlovic: “Dopo Firenze ho preferito il silenzio. Lyanco? Non parlo di mercato”

Ultima partita dell’anno per il Bologna che domani chiude la stagione con il Toro. Sinisa Mihajlovic vuole una reazione dopo il brutto risultato nel derby, ma le sue decisioni sul futuro non cambieranno sulla base di una partita. Di questo e altro ha parlato il tecnico in conferenza stampa.

Che messaggio vuole dare ai tifosi del Bologna in vista dell’ultima partita?

“Noi dobbiamo cercare di vincere domani, meno male sta finendo perché questo non è calcio ed era l’unico modo per finire. Abbiamo scelto il male minore e sapevamo sarebbe stata una agonia. Cerchiamo di finire bene, meglio fare 49 che 46”.

Ci si ferma solo un paio di settimane, contraccolpi sulla prossima stagione?

“Penso di sì, sarà una stagione lunga e pesante perché avremo solo due settimane di riposo. Anche il prossimo campionato sarà anomalo”.