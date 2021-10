Mihajlovic: “Abbiamo pareggiato per colpa nostra. Abisso? Il Var che fa?”

CROTONE, ITALY - MARCH 20: Head coach of Bologna Sinisa Mihajlovic gestures during the Serie A match between FC Crotone and Bologna FC at Stadio Comunale Ezio Scida on March 20, 2021 in Crotone, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

"Arrabbiato con Abisso? Sono più arrabbiato per non aver chiuso la partita, abbiamo pareggiato per colpa nostra - le sue parole - Poi certo, gli episodi hanno inciso. Non capisco perché dopo una espulsione l'arbitro vada a compensare. L'ammonizione di Svanberg è incredibile e ho dovuto sostituirlo. Poi sul gol dell'Udinese è tutto abbastanza chiaro per me, il nostro portiere non salta per via di Becao che lo va ad ostacolare. Non capisco perché il Var non sia intervenuto. In otto partite ho perso quattro punti per decisioni arbitrali sbagliate".