Mihajlovic: “Non ci si deve vergognare di una leucemia. Bologna? Sempre nel mio cuore”

Al Festival dello Sport di Gazzetta dello Sport è intervenuto anche Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo ha ripercorso le tappe della sua vita e della sua carriera da giocatore e allenatore, partendo dalla vittoria in Coppa campioni con la Stella Rossa. In mezzo anche la guerra, con la sua casa distrutta dal suo migliore amico, per finire la leucemia a Bologna: