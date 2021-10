Incassata la fiducia della società dopo la disfatta di Empoli , il tecnico Sinisa Mihajlovic affronta domani il suo passato più passionale, ovvero quella Lazio che tanti trofei da giocatore gli ha dato. Senza Saputo , rientrato in Canada , il Bologna dovrà evitare ulteriori disfatte e dimostrare di essere ancora una squadra unita attorno al suo tecnico. Le parole di Sinisa in conferenza stampa:

"Dispiace per WalterSabatini, era una persona importante per me. Ci vogliamo bene. Non entro nel merito di quello che è successo. Il calcio è questo, ma sono cose che riguardano la società ma io devo pensare alla squadra"