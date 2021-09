Mihajlovic: “Col Genoa dobbiamo riscattarci. Arnautovic? Deve entrare in condizione”

1 di 4

Inter-Bologna

Si torna subito in campo per il turno infrasettimanale con il Bologna che sarà impegnato al Dall'Ara contro il Genoa. I ragazzi di Mihajlovic devono riscattare la brutta sconfitta esterna per 6-1 in casa dell'Inter. Ecco come il mister rossoblù ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match:

Cosa non ha funzionato contro l'Inter? Troppo coraggiosi?

"Il nostro lavoro non lo possono fare tutti perché bisogna saper vivere con un equilibrio mentale. In ogni partita dobbiamo aver degli insegnamenti. Contro l'Inter se non entri con la giusta intensità puoi perdere e prendere 6 gol. Come ieri chi si sarebbe aspettato la sconfitta della Roma contro il Verona. Noi sappiamo dove ci sono stati piccoli errori tattici. Penso che abbiamo fatto bene con l'Inter nella prima parte. Noi dobbiamo sapere che in ogni gara dobbiamo dare il massimo e sputare sangue. All'inizio sembrava che l'Inter avesse più paura. Dobbiamo apprendere da partite del genere. Nessuno è contento e nessuno se lo aspettava, ma può succedere. Dobbiamo scendere in campo come a Bergamo e come contro il Verona e domani dobbiamo fare così. I ragazzi non pensano più all'Inter ma al Genoa. Dobbiamo riscattarci e lo faremo solo se siamo sereni".

Come si gestiscono queste situazioni?

"Bisogna aggrapparsi alle proprie certezze, quando si è in difficoltà bisogna fare le cose semplici. I ragazzi sanno cosa bisogna fare e domani lo faranno. Ci vorrà l'atteggiamento giusto. Nella vita ci sono i problemi e bisogna risolversi. Sappiamo che sarà un campionato lungo e difficile. Dobbiamo rimanere sereni e concentrati".

Come mai con l'Inter l'avete preparata diversamente dall'Atalanta?

"La prepariamo sempre allo stesso modo. Con l'Atalanta non è stata una nostra scelta stare bassi, ce lo hanno imposto loro. Con l'Inter abbiamo commesso due piccoli errori tattici e ci hanno puniti. Noi a Milano siamo andati uguale come a Bergamo perché giochiamo ogni partita con la nostra mentalità. Io la mentalità della mia squadra non la voglio cambiare per un avversario e dev'essere sempre la stessa. Contro l'Inter siamo andati all'intervallo sotto 3-0 subendo 3 tiri. Noi abbiamo giocato e loro hanno segnato. L'atteggiamento con l'Inter c'è stato, ma ci sono stati piccoli errori tattici che ci hanno fatto subire i gol. Anche sul 3-0 abbiamo avuto occasioni per riaprirla, ma non ci siamo riusciti".