Mihajlovic: “I veri uomini si vedono nel momento difficile”

"Non mi aspettavo questo crollo - le sue parole - Sapevamo della difficoltà del match ma non un risultato così. Noi abbiamo giocato e loro segnato. Abbiamo avuto due occasioni per pareggiare e non le abbiamo sfruttate, poi nel secondo tempo la squadra si è disunita. Dobbiamo tornare a difendere meglio e tutti come fatto nelle ultime due partite, perché poi davanti il gol riusciamo a farlo. Serve tornare con i piedi per terra