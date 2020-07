Mihajlovic: “Non posso accontentarmi di arrivare a metà classifica”

Intervenuto nella conferenza stampa flash post-partita, Sinisa Mihajlovic ha discusso della sfida contro l’Inter. Il tecnico rossoblu ha parlato in maniera molto rapida dell’incontro per poi focalizzarsi sull’atteggiamento dei propri ragazzi, ribadendo l’obiettivo Europa e cosa manca per raggiungerlo. Ecco le sue dichiarazioni.

“Nei primi 25 minuti abbiamo fatto schifo, poi nel cooling break abbiamo sistemato i primi problemi. Nella pausa del primo tempo abbiamo poi messo tutto in riga e siamo riusciti a ribaltare il tutto. Non era affatto scontato. Sono davvero soddisfatto del lavoro che i ragazzi hanno messo in campo. In più vedere i ragazzini di vent’anni entrare in questo modo e fare la differenza mi rende molto orgoglioso come allenatore”.