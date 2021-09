Mihajlovic: “La squadra sta bene. Vincere domani per salto di qualità”

"Bisogna vedere da che prospettiva si guarda la cessione di Tomiyasu. Quattro anni fa giocava in serie b giapponese, due anni fa in Belgio e ora è in una big del calcio europeo. Quindi per lui è molto positivo, ma anche per il Bologna perché ha venduto a un big del calcio europeo. A me dispiace perché ho perso un grande giocatore che mi copriva tutti i ruoli della difesa, ma sono contento per lui e per il lavoro che è stato fatto con lui. E' stato un grande affare, una grande plus valenza e complimenti a società e scouting. Ora per capire se siamo più forti o più deboli ce lo dirà il tempo. Anche altri possono fare questo salto di qualità come ha fatto Tomiyasu. Se riusciranno a farlo possiamo fare un grande campionato, mi aspetto molto da tanti giocatori".