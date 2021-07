Mihajlovic: “Vogliamo avvicinare le prime sette. Arnautovic? Mai avuto dubbi”

Primo ritiro con il Bologna per Sinisa Mihajlovic, fermato dalla leucemia nel 2019 e dal Covid nel 2020, e prime impressioni in altura per il mister serbo, alle prese comunque con un Bologna ancora monco tra pedine dal mercato mancanti - Arnautovic - e assenti giustificati perché in vacanza. Ma per Sinisa il lavoro svolto è stato comunque buono.