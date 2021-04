Mihajlovic: “All’andata fu colpa mia. Saputo? Se arriva saremo contenti”

C'è da vendicare il 5-1 dell'andata, c'è una occasione contro una Roma stanca e probabilmente azzoppata dalle assenze. Sinisa Mihajlovic ha parlato alla vigilia della trasferta dell'Olimpico, ma i giallorossi non saranno distratti dall'Europa League. Sinisa mette tutti in guardia.

"Spero tante cose e in meglio, abbiamo preso 5 gol in 45 minuti ma è stata colpa mia. Non ho preparato bene la partita e sicuramente domani non si ripeterà questo. C'è anche da dire che oggi stiamo molto meglio mentalmente e fisicamente e sono molto più sereno. Mi aspetto da parte nostra una grande prestazione e giocheremo sempre per vincere".

"A me ha fatto una grande impressione, ha vinto e dovremo affrontare una partita difficile. Andremo come sempre a fare la nostra gara e giocheremo sapendo che vivremo momenti di difficoltà, ma noi ci affideremo alla nostra identità. Giocando come sappiamo possiamo vincere con chiunque perché conta l'atteggiamento mentale e avere ritmi alti. Loro distratti? No, nello sport non funziona così, faranno di tutto per batterci".