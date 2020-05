Mihajilovic-Sporting: E’ scontro totale

Secondo quanto riportato da Record, la battaglia tra Sinisa Mihaijlovic e lo Sporting Lisbona non sembra essersi ancora conclusa.

Il tecnico serbo vuole infatti riportare in giudizio lo Sporting Lisbona riguardo al pagamento di 3 milioni che il club lusitano gli deve dopo averlo esonerato pochi giorni dopo averlo ingaggiato.

Stando alle dichiarazioni di Mihaijlovic, lo Sporting non ha ancora pagato completamente i 3 milioni che spettano a Sinisa applicando degli sconti sulle procedure legali effettuate.

Per questa ragione quindi il mister rossoblu è intenzionato a ricorrere al TAS di Losanna.

Fonte: Tuttomercatoweb