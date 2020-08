Mihaijlovic: “Sono contento che la stagione sia finita. Non è stato facile per nessuno”

Intervenuto nel post partita, Sinisa Mihaijovic parla del pareggio contro il Torino e tira le somme riguardo la stagione rossoblu.

“Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, 47 punti come base per migliorare il prossimo anno non sono pochi.

La squadra non ha avuto allenatore per diversi mesi e credo che aver migliorato il piazzamento della scorsa stagione sia comunque un risultato positivo. I ragazzi sono stati bravi, sono contento perché dopo tutto quello che è successo siamo riusciti a mantenerci su un buon livello”