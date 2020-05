Mercato – Mihaijlovic non si muove

Un’annata partcolare quella di Sinisa Mihaijlovic. L’allenatore serbo infatti dopo diversi problemi di salute è riuscito comunque a confermare quanto di buono aveva già fatto intravedere nei pochi mesi precedenti alla guida del Bologna. Non è un segreto il fatto che diverse squadre si siano mosse per acquistarlo, su tutte, quella che pare aver mostrato un maggiore interesse è la Lazio di Lotito, che in caso di partenza di Simone Inzaghi punterebbe tutto sull’attuale tecnico rossoblu.

Con il conseguente rinnovo da parte del tecnico biancoceleste però la situazione appare tranquilla e escludendo incredibili walzer di panchine la storia d’amore tra Sinisa ed il Bologna dovrebbe continuare senza problemi.

Fonte: Tuttomercatoweb