Mihaijlovic duro contro lo Sporting: “Se non mi pagano escludeteli dalle coppe”

Una storia che non finisce mai, quella riguardante lo Sporting Lisbona e Sinisa Mihajlovic. Nelle ultime ore si era infatti parlato del pagamento da parte del club portoghese nei confronti di Sinisa. Notizia smentita dal mister rossoblu che per la prima volta, ai microfoni di A Bola, ha parlato della vicenda:

“Al momento, lo Sporting non ha onorato il debito e non ha pagato integralmente quanto previsto dal Tas il 28 novembre 2019. Da inizio anno, quando il club ha riconosciuto il proprio debito, non ha fatto altro che tentare di ritardare il pagamento. Se lo Sporting non paga, deve essere escluso dalle coppe europee”.

Fonte: Tuttomercatoweb