Migliora Hickey, non Dijks: le ultime da Casteldebole

Il programma di oggi prevede una seduta di allenamento a porte chiuse

Si avvicina il primo impegno stagionale ufficiale per il Bologna , che scenderà in campo lunedì contro la Ternana per la sfida di Coppa Italia. Il programma di oggi prevede che i rossoblù svolgano un allenamento a porte chiuse.

Nella giornata di ieri, la squadra di Mihajlovic ha svolto lavoro tecnico-tattico con partitella. Differenziato per Federico Santander e Mitchell Dijks, in parte differenziato e in parte con i compagni per Aaron Hickey. Lo comunica il sito ufficiale del Bologna.