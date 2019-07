Michael Kingsley, altro prestito in B?

Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport Stadio, il centrocampista nigeriano del Bologna, Michael Kingsley, sarebbe pronto a lasciare la base direzione Serie B. Sul giocatore infatti ci sarebbe l’interessamento forte del Cosenza, che sarebbe pronto a portarlo in Calabria, probabilmente con la formula del prestito secco. Il nuovo prestito permetterebbe al giocatore di continuare il processo di crescita, giocando con continuità.

Il ragazzo classe ’99 è appena rientrato a Bologna dopo l’ultima stagione passata in prestito al Perugia, dove, proprio in cadetteria, ha collezionato ben 25 presenze arricchite da 1 gol e 3 assist. Pronta dunque una nuova esperienza per uno dei talenti grezzi più promettenti della rosa rossoblu.