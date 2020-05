Merola: “Usiamo le mascherine nella fase 2”

Primo weekend dopo l’apertura e chiaramente gli spostamenti sono destinati ad aumentare, ma serve massima responsabilità di tutti per non fare salire la curva epidemiologica e il parametro R0. Lo ha affermato il sindaco Virginio Merola in un messaggio rivolto ai cittadini.

“E’ il primo fine settimana della fase 2 e ci sarà un bel clima – ha scritto il primo cittadino – In questa fase ci sono meno restrizioni ma la responsabilità di ognuno di noi aumenta e non si può tornare indietro. L’indice di contagiosità R0 è per ora sotto l’1% a Bologna (un infettato ne contagia meno di un, ndr) e non possiamo permetterci passi falsi. Sono indispensabili i comportamenti corretti, cioè uso della mascherina e distanziamento. Usiamo sempre la mascherina, che è obbligatoria nei locali aperti al pubblico e all’esterno quando non si riesce a mantenere la distanza di almeno un metro”.