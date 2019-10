Merola sullo stadio: “Stiamo cercando la strada legale migliore”

Intercettato da Radio Nettuno durante la festa per i 110 anni del Bologna, il sindaco Virginio Merola ha fatto il punto della situazione sul Restyling Dall’Ara e sul futuro del Cierrebi. Intervistato da Marco Merlini, Merola ha chiarito un paio di concetti:

“Restyling Dall’Ara? Andiamo avanti, Saputo è determinato a presentare il progetto e stiamo trovando la strada legale migliore per presentarlo entro quest’anno – ha affermato – Poi i lavori partiranno come da prassi. Il Comune? Manterremo i nostri impegni. Cierrebi? Il nodo non è il supermercato, ma lasciare alla città un impianto moderno e funzionale”.

Gli è stato chiesto un parere sul presidente del Bologna: “Joey Saputo ha risolto un grande problema a Bologna, nessuno in zona voleva fare il presidente. E’ servito un italiano dal Canada”.