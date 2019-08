Merola ringrazia Mihajlovic: “Bellissimo esempio per Bologna”

Il Bologna ha esordito ieri sera a Verona contro l’Hellas, senza però riuscire ad andare oltre il pareggio. La novità più grande viene però dalla panchina: dopo infatti 40 giorni di ricovero, Sinisa Mihajlovic si è presentato a sorpresa insieme alla squadra, guidandola e sostenendola di persona al Bentegodi. Grande gesto da parte dell’allenatore rossoblu, che – visivamente provato – non è proprio riuscito a rimanere lontano dai suoi ragazzi al debutto nel nuovo campionato.

Ci ha tenuto a dire la sua anche il sindaco di Bologna, Virginio Merola, che ha commentato la scelta del mister direttamente sul suo profilo Facebook: “Determinazione e attaccamento alla sua squadra. Le immagini di ieri sera ci danno fiducia per il futuro. Come sindaco della nostra città volevo ringraziare Sinisa Mihajlovic per questo importante avvio di campionato, è stato un bellissimo esempio. Con il Bologna Fc abbiamo una bella strada da fare assieme”.