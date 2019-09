Merola: “Quello delle Olimpiadi è un sogno a occhi aperti”

Il sindaco di Bologna Virginio Merola attraverso un post su Facebook ha commentato la possibile candidatura di Bologna e Firenze per le olimpiadi del 2032:

“La proposta di candidare Bologna e Firenze alle Olimpiadi del 2032 che ho condiviso con il mio collega Dario Nardella è stata accolta da un grande entusiasmo. E’ un fatto che mi ha colpito, a dimostrazione che in questo paese c’è una gran voglia di progetti condivisi. Quello delle Olimpiadi è un sogno a occhi aperti che porteremo avanti con i piedi ancorati a terra contando sulle opportunità di due sistemi regionali che sono saldamente in Europa. Con Firenze abbiamo già molte collaborazioni e l’aspetto più importante sarà il percorso che decideremo di fare per organizzare una staffetta di sindaci su basi adeguate. Coltiviamo questo sogno con il pragmatismo che ci contraddistingue e con attenzione alla concretezza dei passaggi.”