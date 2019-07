Con una nota sul proprio sito ufficiale il Bologna comunica che mercoledì 3 luglio alle 11, avrà inizio la campagna abbonamenti per la stagione 2019-20. Come ampiamente annunciato, la foto utilizzata in locandina è quella effettuata settimana scorsa in Piazza Maggiore con i tifosi. I prezzi sono pressoché invariati rispetto all’anno scorso.

Tutte le informazioni sulle modalità di acquisto e dei prezzi a questa pagina.