Il Bologna punta ancora su Rodrigo Palacio. L’argentino non ha intenzione di smettere ed i rossoblu sembrano volergli offrire un prolungamento di contratto entro il 30 giugno.

L’ennesima grande stagione da parte dell’argentino ha convinto la società che continua ad avere fiducia in lui. Conl’esplosione di Barrow, il nuovo ruolo di Palacio sarà quello di co-primario per provare a far crescere il giocatore ex Atalanta.

Fonte: Tuttomercatoweb